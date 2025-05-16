الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق اندلع في محول كهرباء بالقليوبية دون خسائر بشرية

حريق. بمحول كهرباء
حريق. بمحول كهرباء بالقليوبية،فيتو

 أخمدت قوات الحماية المدنية في القليوبية، حريقا اندلع بمحول كهرباء بقرية نوى في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد الحريق قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير نادي بنها بتكلفة 4 ملايين جنيه

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يتفقدان نادي العبور ويفتتحان عددًا من المشروعات الرياضية

السيطرة على حريق شب بمحول كهرباء بالقليوبية

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في محول كهرباء بقرية نوى في شبين القناطر بالقليوبية.

و انتقل مسؤولو الكهرباء إلى المكان، وتم توفير كابينة كهرباء احتياطية وجار توصيل الكهرباء للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يتفقدان نادي العبور ويفتتحان عددًا من المشروعات الرياضية

الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية

الأم عرفت بالصدفة، ضبط مسن متهم بهتك عرض حفيده في القليوبية

انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد بالطريق الزراعي في القليوبية

الأكثر قراءة

الأهلي يخطط لتدعيم هجومه قبل مونديال العالم للأندية

رفعت فياض يكتب: لأول مرة في مصر، كليات بعد الإعدادية لا تمنح البكالوريوس ولن تكون تابعة لأي جامعة.. تمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" بعد 5 سنوات دراسة

22 لاعبا بقائمة الشياطين الحمر لمواجهة البنك الأهلي الحاسمة

خوسيه ريفيرو يبدي قلقه من ضعف لياقة لاعبي الأهلي البدنية

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين 2025

النحاس يستبعد 11 لاعبا من قائمة الفريق في مواجهة البنك الأهلي غدا

قادة 7 دول أوروبية في بيان مشترك: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية في غزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع البنك الأهلي.. مانشستر يونايتد ضد توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

دعاء الجمعة لرد الضال وعودة الأشياء المفقودة

المزيد
الجريدة الرسمية