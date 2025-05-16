إخماد حريق اندلع في محول كهرباء بالقليوبية دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية في القليوبية، حريقا اندلع بمحول كهرباء بقرية نوى في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد الحريق قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

السيطرة على حريق شب بمحول كهرباء بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في محول كهرباء بقرية نوى في شبين القناطر بالقليوبية.

و انتقل مسؤولو الكهرباء إلى المكان، وتم توفير كابينة كهرباء احتياطية وجار توصيل الكهرباء للمواطنين.

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