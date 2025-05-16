ضبط 7 أطنان عصائر وآيس كريم فاسدة في بنها

شنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على أحد محال تجهيز العصائر بمدينة بنها، أسفرت عن ضبط 7 أطنان من العصائر والآيس كريم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت المديرية أن المضبوطات شملت 2 طن من عصير المانجو، و2 طن من عصير الفراولة تظهر عليها علامات التلف، بالإضافة إلى 2 طن من العصائر المتنوعة، وطن من الآيس كريم، تبين أنه يتم التلاعب في بياناته بوضع عنوان وهمي مخالف لموقع التصنيع، إلى جانب استخدام ألوان صناعية غير مصرح بها.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وسحب عينات عشوائية وإرسالها إلى معامل بنها لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما حررت الحملة محضرًا لعدم استيفاء المحل لاشتراطات السلامة الصحية، وآخر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض المعدية والجلدية. وقد أوصت اللجنة بإغلاق المحل لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

نفذت الحملة تحت إشراف الدكتور بكري سعيد، مدير الإدارة الصحية ببنها، وبتنسيق الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبيشوي نسيم، مراقب الأغذية بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة.

ضبط عصائر غير صالحة بالقليوبية،فيتو

ضبط عصائر غير صالحة بالقليوبية،فيتو

ضبط عصائر غير صالحة بالقليوبية،فيتو

ضبط عصائر غير صالحة بالقليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.