وزير الري في زيارة مفاجئة للقليوبية لتفقد أعمال تطهير الترع والمصارف

أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري زيارة مفاجئة لمحافظة القليوبية لتفقد حالة الري وأعمال تطهيرات الترع والمصارف، وذلك للاطمئنان على حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وزير الري في زيارة للقليوبية: التنبيه على مقاول عملية تطهيرات هندسة شبين القناطر

وتفقد سويلم حالة المناسيب وأعمال تطهيرات ترعة الإسماعيلية بنطاق محافظة القليوبية بموقع هويس سرياقوس (كيلو ١٣.٠٠ من الترعة)، ووجه بإستخدام الأدوات المناسبة لإزالة الحشائش الجرفية من جسور الترعة دون التأثير على القطاع المائي أو التأثير سلبًا على ثبات الجسور.

كما تفقد الوزير حالة الرى وأعمال تطهيرات ترعة الشرقاوية بنطاق محافظة القليوبية، وكلف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة بمتابعة قيام أجهزة المحافظة بنقل القمامة والمخلفات المتراكمة على جسور الترع والبدء فورًا بجسور ترعة الشرقاوية، والتنسيق بين أجهزة الرى والخزانات للإسراع فى تنفيذ عملية تأهيل كوبري عبوده علي ترعة الشرقاوية ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية والإفادة بمخطط زمني للإجراءات المتخذة حاليًا وصولًا لمرحلة البدء في التنفيذ، كما وجه بالتنبيه على مقاول عملية تطهيرات هندسة شبين القناطر بالإسراع فى تنفيذ أعمال التطهيرات والأوامر الصادرة المتأخرة ونهوها خلال إسبوع من تاريخه.

وزير الري حالة المناسيب وأعمال تطهيرات الرياح التوفيقى بنطاق محافظة القليوبية

وتفقد الدكتور سويلم وزير الري حالة المناسيب وأعمال تطهيرات الرياح التوفيقى بنطاق محافظة القليوبية بمدينة بنها عند الكيلو ٣٠.٠٠، حيث وجه بمتابعة أعمال التطهيرات على الرياح لضمان إمرار التصرفات المائية للمحافظات التالية لمحافظة القليوبية، والتوجيه بإحلال وتجديد صاولة كيلو ٣٥.٠٠ علي الرياح التوفيقي، وإنشاء صاولة أمام فم الرياح التوفيقي علي نهر النيل لمنع دخول المخلفات للرياح.

وقد شدد سويلم على قيام أجهزة الرى بمحافظة القليوبية بالمتابعة الدقيقة والإلتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وأعمال صيانة البوابات ومحطات الرفع طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، مع زيادة معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقاولين المتعثرين، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمى المياه لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، مع التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات فى إزالة أى تعديات على المجارى المائية، والتنسيق الدائم مع أجهزة المحافظة للحفاظ علي المجاري المائية من التلوث، وقيام أجهزة المحافظة برفع القمامة والمخلفات من على الجسور مع تقديم المساعدة من أجهزة وزارة الري المختصة حال الاحتياج لذلك.

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