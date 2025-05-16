الأوبرا تحتضن فعالية "مصر والأمم المتحدة.. ٨٠ عامًا تمثيلًا لقضايا الجنوب العالمى"

احتضنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام على مسرحها الصغير أمسية تحت شعار "مصر والأمم المتحدة.. ٨٠ عامًا تمثيلًا لقضايا الجنوب العالمى" وجاءت إستكمالًا لأنشطة الدفعة الخامسة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر وحضرها ١٥٠ شابًا قياديًا من مختلف دول العالم.

وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنتدى ناصر الدولى وفى إطار التعاون الوثيق بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة .

جاءت الفعالية ضمن النشاط الثقافى والفكرى بالأوبرا وشملت ندوة ثقافية وعرض تقديمي للمهندس حمدى السطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية يوضح فيه معجزة نقل وإنقاذ معبد أبو سنبل والتجارب المصرية ذات الأبعاد الدولية فى مجال التنمية المستدامة تلاها عرض لفيلمى "العجيبة الثامنة" و"الممر" وذلك لإلقاء الضوء على قيم الإنتماء والهوية الوطنية التي تُجسدها السينما المصرية.

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