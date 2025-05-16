تحضيرات خاصة لحفل أنغام في الأوبرا بقيادة المايسترو هاني فرحات

أنهت إدارة الحفلات بدار الأوبرا المصرية، وضع اللمسات النهائية لحفل الفنانة أنغام، المقرر انطلاقه مساء اليوم الجمعة، على خشبة المسرح النافورة.

في هذا السياق، حرصت إدارة الأوبرا، على وضع تجهيزات خاصة لحفل أنغام، من حيث الصوت والإضاءة، وذلك قبل استقبال الحضور الغفير الذي سيشهد الحفل.

على الجانب الآخر، أعلن المايسترو هاني فرحات عن مشاركته في حفل النجمة أنغام، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ليالي مصر.

ونشر هاني فرحات عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، منشورًا يعلن فيه قيادته للفرقة الموسيقية خلال الحفل، معربًا عن سعادته بالتعاون المتجدد مع صوت مصر.

وكشفت دار الأوبرا المصرية عن نفاد تذاكر حفل النجمة أنغام بمختلف فئاته السعرية رافعا شعار Sold Out.

حفل أنغام فى الأوبرا

وتحيي أنغام حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة، ضمن مشروع “ليالي مصر”، ومن المنتظر أن تقدم أنغام مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور في حفلاتها.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام فى الفئات التالية:

الفئة الأولى Royal بمبلغ 8500 جنيه.

الفئة الثانية Diamond بمبلغ 7500 جنيه.

الفئة الثالثة Platinum بمبلغ 6500 جنيه.

الفئة الرابعة Gold بمبلغ 5000 جنيه.

الفئة الخامسة Silver بمبلغ 4000 جنيه.

الفئة السادسة والأخيرة بمبلغ Bronze بمبلغ 3000 جنيه.



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