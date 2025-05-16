بحوزتهما 120 طربة حشيش، حبس متهمين 4 أيام لتجارة المخدرات بالبحيرة

قررت نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إلقاء القبض عليهما بحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بنطاق المحافظة، تاكيدا على هيبة الدولة ومكافحة تجارة المخدرات.

ورود معلومات لقيامهما بالاتجار وترويج مخدر الحشيش



تمكن ضباط الإدارة العامة للمخدرات بمديرية أمن البحيرة، من ضبط "فرج ف ص و، صالح ج ج" عاطل مقيمين، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود عقب ورود معلومات لقيامهما بالاتجار وترويج مخدر الحشيش داخل دائرة مركز ايتاي البارود.

ضبط 2 فرد خرطوش وفرد روسى

تم ضبط بحوزة المتهمان بايتاي البارود 120 طربة لمخدر الحشيش، وبندقة خرطوش، و٢ فرد خرطوش، وفرد روسى، و٥ طلقات آلي، و٥ خرطوش ٣٧٠، ٢ هاتف محمول، وبمواجه المتهمان، اعترفا بحيازتهما المخدرات بهدف الاتجار، والاسلحة النارية للدفاع عن أنفسهم، وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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