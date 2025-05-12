الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنشر " فيتو " حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين بدمنهور التي عاقبت المتهم بالتعدي عليه  بالسجن المؤبد بمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف عدلي وذلك بعد الاستماع الى شهود واقعة هتك عرض الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة،  والمتهم فيها ص. ك المراقب المالي بالمدرسة.

جاء مرتديا بدلة سوبر مان

وكانت هيئة المحكمة بالبحيرة، قررت أن تكون الجلسة سرية على أن تقتصر على حضور المجني عليه، الذي جاء مرتديا بدلة سوبرمان، وأسرته وهيئة الدفاع وكذلك المتهم وهيئة الدفاع عنه.


تهمة هتك العرض

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور. وتستند الإحالة إلى المادة 261 / 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.

 

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