مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي داخل نطاق محافظة البحيرة حادث تصادم ٣ سيارات أسفر عن مصرع طفلة وإصابة ٤ آخرين بينهما طفلان بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

حادث تصادم ومصابين تم الدفع بسيارات الإسعاف

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم ومصابين، تم الدفع بسيارات الاسعاف الي مكان الحادث بالكيلو 70 بالطريق الصحراوى (القاهرة- الإسكندرية) بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، تم نقل الجثة والمصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى.



وفاة الطفلة صوفيا أحمد زكى 6 سنوات، وتقيم القاهرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من المعاينة إصطدام سيارة تريلا بأخرى ربع نقل واصطدامهما بسيارة ملاكى، وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة صوفيا أحمد زكى 6 سنوات، وتقيم القاهرة وإصابة كل من "طارق السيد عبد السميع،( 28 عاما) ومقيم القاهرة وريم عادل جميل، (27 عاما)، ربة منزل وتقيم القاهرة ويوسف أحمد حسن، 7 سنوات، وأسيا أحمد حسن، (11 عاما)، وتم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، كما تم التحفظ على السيارات الثلاثة، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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