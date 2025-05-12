إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 26، مشددة على أهمية التحرك الفوري لإزالة أي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، في إطار الجهود المبذولة لاسترداد أراضي أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة

أسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، عن إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 3896 متر مربع.

تقديم كافة التيسيرات والدعم لتحقيق المستهدف

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 26 وفق الجداول الزمنية المحددة.

المرحلة الثانية فى الفترة من 7 يونيو القادم وحتى 27 يونيو 2025

الجدير بالذكر أن الموجة الـ 26 يتم تنفيذها على 3 مراحل بمحافظة البحيرة، المرحلة الأولى فى الفترة من 10 مايو الجاري وحتى 30 مايو 2025، والمرحلة الثانية فى الفترة من 7 يونيو القادم وحتى 27 يونيو 2025، والمرحلة الثالثة فى الفترة من 5 يوليو 2025 وحتى 25 يوليو 2025.

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