تشييع جثمان عمرو زكي عضو مجلس إدارة الإسماعيلي الأسبق لمثواه الأخير (صور )

شيع العشرات من أهالى محافظة الإسماعيلية ومشجعي النادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، جثمان عمرو زكي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الأسبق إلى مثواه الأخير، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد الإسماعيلي المعروف بـ"المطافي".

إعلان الوفاة رسميا

وكانت قد أعلنت أسرة الفقيد الراحل عمرو زكي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الأسبق، خبر وفاته يوم الأربعاء، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

جانب من مراسم الجنازة، فيتو

جانب من مراسم الجنازة، فيتو

النادي الإسماعيلي ينعي الفقيد

ونعت إدارة النادي الإسماعيلي ببالغ الحزن والأسى عمرو زكي، الذى وافته المنية الأربعاء الماضي.

جانب من مراسم الجنازة، فيتو

جانب من مراسم الجنازة، فيتو

النادي الإسماعيلي ينعى الفقيد الراحل

وأكد النادي الإسماعيلي خلال بيان رسمي أن الفقيد كان من الشخصيات المخلصة التي قدمت العديد من الخدمات لقلعة الدراويش، بل كان مثالا في التفاني والانتماء لذلك النادي العريق.

كما لعب الفقيد الراحل دورا بارزا في دعم النادي خلال فترة تواجده في مجلس الإدارة.

جانب من مراسم الجنازة، فيتو

جانب من مراسم الجنازة، فيتو

جانب من مراسم الجنازة، فيتو

وتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلية، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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