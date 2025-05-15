قطار الدوري يصل محطة الحسم.. مواجهات مرتقبة بالجولة السابعة.. الإسماعيلي يصطدم بمودرن سبورت في صراع البقاء.. الأهلي يسعى للابتعاد بالقمة أمام البنك.. والزمالك في هدنة

تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية في الدوري المصري، بمواجهات مرتقبة لحسم صراع الهروب من الهبوط فيما تقام السبت المقبل مواجهات مجموعة التتويج .

وتقام مباريات مجموعة الهبوط والتتويج في توقيت واحد في الثامنة مساء بعد قرار رابطة الأندية باقامة الجولات الثلاث المتبقية لكل مجموعة في توقيت واحد.



وتقام غدا الجمعة 4 مواجهات في مجموعة الهبوط على رأسها لقاء الإسماعيلي وضد مودرن سبورت في صراع البقاء بالدوري المصري.

يلتقي غزل المحلة ضيفه الجونة، كما يلعب سموحة ضد الاتحاد في ديربي الإسكندرية، ويواجه طلائع الجيش ضيفه إنبي.

ترتيب جدول مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل الجولة السابعة



1- زد 30 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- طلائع الجيش 26 نقطة

4- إنبي 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري 24 نقطة

6- سموحة 23 نقطة

7- غزل المحلة 21 نقطة

8- مودرن سبورت 19 نقطة

9- الإسماعيلي 19 نقطة



فيما تشهد مجموعة التتويج بعد غد السبت مواجهات مثيرة على رأسها لقاء الأهلي وضيفه البنك الأهلي، كما يلتقي بتروجيت ضيفه بيراميدز ويلعب المصري ضد سيراميكا كليوباترا، وتقام مباراة واحدة يوم الأحد تجمع بين وفاركو وحرس الحدود.

الزمالك راحة

ويغيب الزمالك عن هذه الجولة لحصوله على راحة في الجولة السابعة لمجموعة التتويج.

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل



1- الأهلي 52 نقطة

2- بيراميدز 50 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 31 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 23 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري



الأهلي ضد البنك الأهلي

ويدخل الأهلي مواجهته المرتقبة ضد البنك الأهلي بستاد القاهرة بحثا عن تحقيق الفوز مع عودة جماهيره للمدرجات بعد الإيقاف مباراتين بسبب التجاوزات.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة بينما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

ويأمل الأهلي تحقيق فوزه الخامس على التوالي مع النحاس لتعزيز الصدارة، فيما يسعي البنك تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في صراع التأهل للكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز وبتروجيت

ويسعى بيراميدز أيضا لمواصلة الصراع على اللقب مع الأهلي حين يحل ضيفا على بتروجيت بستاد بتروسبورت.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر بينما يحتل بتروجيت بقيادة مدربه سيد عيد المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

المصري ضد سيراميكا

وتعد مواجهة المصري وسيراميكا في الجولة ذاتها مهمة في صراع التأهل للكونفدرالية.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا السادس في مواجهة خاصة بين علي ماهر مدرب سيراميكا وفريقه السابق المصري.

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

الفرق المشاركة في مجموعة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.



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