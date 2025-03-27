مركز تحديث الصناعة يبحث مع شركة هواوي تعزيز ملف التحول الرقمي

عقد مركز تحديث الصناعة اجتماعا مع ممثلي شركة هواوي العالمية لبحث الاستفادة من التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها الشركة الصينية، وإمكانية مساهمة شركة هواوي في الجهود التى يقوم بها مركز تحديث الصناعة من أجل تعزيز ملف التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية بشكل مستمر.

دعم رقمنة الصناعة المصري

وبحث الاجتماع إمكانية عقد شراكة لتطوير القدرات التكنولوجية لمقدمي الخدمات البرمجية للمصانع، حيث عرضت شركة هواوي منصتها التكنولوجية المتطورة لدعم رقمنة الصناعة المصرية، وذلك في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بالعمل على زيادة معرفة المجتمع الصناعي بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار.

ويعمل مركز تحديث الصناعة على زيادة معرفة المجتمع الصناعي بمحاور وأهداف التنمية المستدامة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، من خلال تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال خدمات استشارية وبرامج تدريبية لدعم الابتكار والرقمنة بالتعاون مع كلا من المجتمع الأكاديمي ومقدمي الخدمات التكنولوجية في التحول الرقمي والابتكار باستخدام التقنيات الحديثة.

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