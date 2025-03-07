مواصفات هاتف هواوي Mate XT القابل للطي الثلاثي

كشفت هواوي خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2025) بمدينة برشلونة، إسبانيا عن الهاتف القابل للطي ثلاثيًّا، HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN مع مجموعة من الأجهزة الأخرى وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف هواوي

يأتى هاتف هواوي Mate XT كأول هاتف ذكي تجاري قابل للطي الثلاثي في العالم، حيث يأتي بتقنيات مفصلات وشاشة متطورة يطوي شاشته للداخل عبر مفصلة، وللخارج عبر أخرى.

كما يأتي هاتف هواوي مزودًا بكاميرا ذات فتحة عدسة فيزيائية قابلة للتعديل على 10 مستويات، حيث تم عرض الهاتف في جناح هواوي لأعمال المستهلكين والعرض عبر شاشة كبيرة بتقنية 3D بالعين المجردة لخصائص هذا الهاتف بشكل أكثر تفاعلية.

كما تم عرض هواتف سلسلة HUAWEI Mate 70، التي تأتي بكاميرا Ultra Chroma، كما تتيح منطقة تجربة Intelligence Scenario للحضور اختبار خصائص مثل التعريض المتعدد والتجميل بالذكاء الاصطناعي.

اما جهاز MatePad Pro 13.2" لهذا العام، فيأتي بشاشة OLED PaperMatte Display، وهي تقنية عرض مبتكرة تقدم ألوانًا نابضة بالحياة مع تقليل الوهج، مما يمنح المستخدمين تجربة كتابة ورسم أشبه بالقلم على الورق.

تم تصميم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثالث) للاستخدام مع "MatePad Pro 13.2، ويتسم بحساسية ضغط تصل إلى 10,000 مستوى، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة الكاملة من مجموعة الفرش الافتراضية المتنوعة في GoPaint.

كما يوفر الجهاز تجربة مكتبية متكاملة بفضل WPS Office بمستوى الحواسيب الشخصية وواجهة مألوفة شبيهة بالحواسيب المحمولة، مما يتيح للمستخدمين مرونة في تكبير النوافذ، والتفاعل عبر لوحة المفاتيح والماوس، بالإضافة إلى تعدد المهام بكفاءة عالية عبر ميزة Live-Multitask.

أما في منطقة Mate X6، فتُعرض بعض المواد المبتكرة المستخدمة في تصنيع الهاتف بطريقة غير تقليدية، حيث يُدعى الزوار إلى قطع الجليد باستخدام صفيحة من الغرافين، لاختبار الموصلية الحرارية لهذه المادة بأنفسهم.

مراقبة المؤشرات الحيوية

في منطقة تجربة ركوب الدراجات، يمكن للمشاركين اختبار دقة وسرعة مراقبة المؤشرات الحيوية التي يوفرها نظام HUAWEI TruSense من خلال مقارنة بيانات معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي بين أجهزة مراقبة القلب الاحترافية وبين HUAWEI WATCH GT 5.

في منطقة Health Glance، تم عرض توضيحي للمؤشرات الصحية المتعددة التي تقيسها HUAWEI WATCH D2، وهي أول جهاز ذكي قابل للارتداء يحصل على شهادة طبية كمراقب لضغط الدم أثناء التنقل من المعصم.

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