الثلاثاء 18 فبراير 2025
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مواصفات هاتف هواوي ثلاثي الطي HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN

هاتف هواوى، فيتو
هاتف هواوى، فيتو

 كشفت هواوي خلال حدث HUAWEI Innovative Product Launch في كوالالمبور، ماليزيا عن هاتف HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN، الذى يعد أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم بجانب  الجهاز اللوحي  HUAWEI MatePad Pro 13.2 وسماعات الأذن  HUAWEI FreeArc، والسوار الذكي HUAWEI Band 10 وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات اجهزة هواوي الجديدة. 

مواصفات أجهزة هواوي 

يأتى هاتف هواوي Mate XT | ULTIMATE DESIGN   بتصميم ثلاثي الطي مع تصميم نحيف حيث  يصل سمك الجهاز  3.6ملم، وعند فتحه بالكامل، يمتد عرضه إلى10.2  بوصة.

 يعتمد الهاتف على نظام مفصلات متطور عالي الدقة كما يعد أول هاتف يدعم الطي للداخل والخارج وعلى صعيد التصوير، يأتي الهاتف بكاميراUltra Aperture XMAGE  مع فتحة عدسة قابلة للتعديل بـ 10 مستويات مختلفة. 

أما  الجهاز اللوحي  HUAWEI MatePad Pro 13.2" فيأتى بشاشة OLED PaperMatte مرنة بحجم 13.2 بوصة، مع دقة عالية جدًا 2.8K وسطوع 1000 شمعة  كما أن تقنيةPaperMatte  تقلل انعكاسات الضوء بشكل كبير، مما يجعل القراءة والاستخدام لفترات طويلة مريحة للعين.

وعبر تطبيق WPS Office  يمكن للمستخدمين الاستفادة من وضع الحاسوب المكتبي لتحرير المستندات وإنشاء العروض التقديمية. كما يدعم الجهاز لوحة المفاتيح الذكية HUAWEI Smart Magnetic Keyboard، وقلم HUAWEI M-Pencil الجيل الثالث، والماوس الخارجي. 

كما يأتي الجهاز مع تطبيقات احترافية مثل HUAWEI Notes وتطبيق GoPaint، مع بطارية  بسعة 10,100 مللي أمبير،  كما يدعم تقنية HUAWEI SuperCharge التي تتيح شحنه بالكامل خلال 65 دقيقة فقط.

اما سماعة هواوي  HUAWEI FreeArc، فتعد أول سماعات أذن مفتوحة من نوعها ذ مزودة بتصميم الخطاف لضمان ثبات مريح طوال اليوم تعتمد على تصميم C-Bridge من هواوي وتستخدم سبائك النيكل والتيتانيوم بسمك 0.7 ملم، وتغطي 81.5% من السماعات طبقة من السليكون السائل الناعم والمريح للبشرة. 

تحليل أنماط النوم

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أما سوار HUAWEI Band 10 فهو يحلل أنماط النوم، ويقدم توصيات مخصصة بناءً على بيانات HRV للمساعدة على تحسين جودة النوم، كما يحتوي على مساعد لمراقبة الحالة العاطفية، الذي يقيس التغيرات الفسيولوجية طوال اليوم، ويقدم تحليلات متقدمة معة واجهات ساعة تفاعلية على شكل دب الباندا، تعكس الحالة المزاجية بطريقة مرحة.

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هواوي Huawei HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN مواصفات اجهزة هواوي HUAWEI Band 10

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