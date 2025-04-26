ليلة يحيى الطاهر عبدالله في بيت الشعر العربي غدا

تقام ندوة بعنوان “الشعر بيت القصيدة والسرد.. قراءات إبداعية.. ليلة يحيى الطاهر عبدالله” في السابعة مساء غد الأحد، في أمسية ثقافية جديدة من أمسيات بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية .

تُدير الأمسية الإعلامية ماجدة القاضي وفي ضيافتها نخبة من الكُتّاب والشعراء، الروائيون "إبراهيم عبد المجيد"، "أحمد صبري أبو الفتوح،"، "محمد بركة"، والشعراء "عاطف عبد العزيز"، "خالد محمود"، "عاطف عبد المجيد"، "عبد الرحمن مقلد" والشاعرة "زيني شوشة".

الكاتب يحيى الطاهر عبدالله

يُعد يحيى الطاهر عبد الله (1938–1981) من أبرز كتّاب جيل الستينيات في مصر، عُرف بأسلوبه السردي الشاعري ولغته المُكثفة التي استلهمت روح الجنوب المصري، قدّم تجربة إنسانية ثرية ركّزت على المهمّشين والبيئة الشعبية، وترك بصمة عميقة في القصة والرواية رغم رحيله المبكر، ومن أشهر أعماله: "الطوق والأسورة"، "ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالًا"، "أنا وهي وزهور العالم" وقد ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات منها الانجليزية، الإيطالية، الألمانية والبولندية، وتوفي في التاسع من أبريل 1981 إثر حادث سيارة اليم تاركًا ارثًا ثقافيًا للتراث الثقافي المصري.

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