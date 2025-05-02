بيت الشعر يحيي ذكرى تنصيب "شوقي" أميرًا للشعراء

ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة)، خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أمسية خاصة ضمن فعاليات صالون الشاعر الكبير "أحمد عبد المعطي حجازي"، تحت عنوان: "شوقي.. شاعر الألف عام"، وذلك في السابعة من مساء الأحد الموافق 4 مايو.

تأتي الأمسية إحياءً لذكرى تنصيب أحمد شوقي أميرًا للشعراء، وتأكيدًا على مكانته الراسخة في الوجدان العربي، بوصفه قامة شعرية استطاعت أن تؤسس لجسر متين بين الأصالة والمعاصرة.

يشارك في الفعالية نخبة من كبار الأدباء والنقاد، منهم الدكتور أحمد يوسف علي، والدكتور خيري دومة، فيما يقرأ الشاعر والإذاعي عزت سعد الدين، والشاعر والإعلامي اليمني عيسى العزب، مختارات من الأشعار التي أنشدها الشعراء العرب فى حفل تنصيب شوقي أميرًا للشعراء عام 1927 بالأوبرا الملكية بالقاهرة.

كما تتضمن الأمسية فقرة فنية يقدمها الفنان/ أشرف علي من قصائد "شوقي" المغناة، ويدير اللقاء الكاتب والإذاعي محمد الناصر أبو زيد.

وفي تصريح له، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن: "أحمد شوقي يمثل أحد أبرز أعمدة الشعر العربي الحديث، وأيقونة ثقافية تجاوز تأثيرها حدود الزمان والمكان، وإحياء هذه الذكرى هو تكريم مستحق لروح شاعر لم يفقد بريقه رغم تعاقب الأجيال".

ويواصل بيت الشعر العربي من خلال فعالياته الدورية جهوده في الحفاظ على الهوية الشعرية، وتعميق التواصل بين التراث العربي وإبداعات الحاضر.

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