أمسية “الشعر في مناهج التعليم” ببيت الست وسيلة الأحد المقبل

ينظم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازي، والتي تقام هذا الشهر تحت عنوان "الشعر في مناهج التعليم".

تقام الأمسية يوم الأحد الموافق 13 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويشارك فيها مجموعة من المتخصصين في اللغة والأدب والتربية والمناهج، وهم كلًا من: الدكتور يوسف نوفل، الدكتور حسام بدراوى، والدكتور أحمد عمار، الشاعر أحمد عايد، ويدير الأمسية الإعلامي محمد عبده بدوي.

تتناول الأمسية تقديم حوار مفتوح عن الشعر فى مناهج التعليم وهو أعلى تمثّلات اللغة العربية دلاليا وجماليا، حيث أن من المهم مناقشة ما يطرح فى هذه المناهج من أشعار حفاظًا على محبة لغتنا القومية وسلامتها وتطورها بين الأجيال المتلاحقة.

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