وزير الرياضة في جولة موسعة بالقليوبية

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة موسعة بمحافظة القليوبية، تضمنت تفقد عدد من المنشآت الرياضية والمشاركة في فعاليات تستهدف تمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وهذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية وتعزيز دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع.

وكان في استقبال الوزير، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب قيادات الوزارة ومديري المديريات، والدكتور وليد الفرماوي مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة.

استهل الدكتور أشرف صبحي زيارته بلقاء موسع بديوان عام محافظة القليوبية، حيث التقى عددا من الكيانات الشبابية، كما عقد اجتماعا مع نواب البرلمان لمناقشة تطوير القطاعين الشبابى والرياضى بالمحافظة.

تعاون لتنظيم الإعلانات داخل الهيئات الشبابية

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم الإعلانات داخل الهيئات الشبابية، وقام بتوقيعه الدكتور وليد الفرماوي، واللواء إيهاب حسن سراج الدين سكرتير عام المحافظة.

وتضمنت الجولة زيارة نادي بنها الرياضي، حيث افتتح وزير الشباب والرياضة أعمال التطوير والمنشآت الرياضية الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، في إطار خطة تطوير البنية التحتية الرياضية.

وزير الرياضة يفتتح المُلتقى التوظيفي المقام بالتعاون مع القطاع الخاص

كما افتتح وزير الشباب والرياضة المُلتقى التوظيفي المقام بالتعاون مع القطاع الخاص، بمشاركة 30 مجموعة من الشركات والمؤسسات التي قدمت فرص عمل متنوعة للشباب في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور صبحي خلال كلمته على أهمية هذه المُلتقيات في مواجهة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعميم التجربة بجميع محافظات الجمهورية.

وفي مركز شباب المنشية، افتتح الوزير مركز الابتكار "مشواري" بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، كما تم افتتاح 4 معامل عبر تقنية الفيديو كونفرانس في محافظات كفر الشيخ، الجيزة، دمياط، والإسكندرية، واطلع على مشروعات ابتكارية نفذها الشباب في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، معربا عن إعجابه بما شاهده من أفكار خلاقة.

وزير الرياضة في جولة بزيارة نادي العبور الرياضي،

واختتم وزير الشباب والرياضة جولته بزيارة نادي العبور الرياضي، ومركز التنمية الشبابية بالعبور، حيث افتتح الممشى الرياضي الجديد بنادي العبور، وتفقد حمام السباحة وصالات الألعاب ضمن المرحلة الأولى من خطة التطوير، مؤكدا أهمية توفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم افتتاح الملعب الرئيسى بمركز التنمية الشبابية بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وتفقد صالة الألعاب تحت الإنشاء وتم الإطلاع علي نسبة التنفيذ وشدد علي ضرورة الألتزام بالبرنامج الزمني لعملية الأنتهاء.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بما تشهده محافظة القليوبية من تطوير في القطاعين الشبابي والرياضي، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع الشباب في مقدمة أولوياتها لبناء الجمهورية الجديدة، موجها الشكر لمحافظ القليوبية على دعمه المستمر، وداعيا إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات لخدمة شباب مصر.

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