خلال زيارته للإمارات، ماذا قال ترامب عن أزمة غزة؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتطلع إلى وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه سيعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وأنه سيجد حلا للوضع في غزة والمجاعة التي تحدث هناك.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأمريكي بالقصر الرئاسي في أبوظبي في حضور قادة أعمال من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة إلى جانب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووصل ترامب، إلى قصر الوطن، حيث من المقرر أن يحضر مائدة إفطار مستديرة مع قادة أعمال من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة إلى جانب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.