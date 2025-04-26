بسام راضي: وزير الأوقاف يمثل مصر في جنازة البابا فرانسيس اليوم

نيابة عن الرئيس السيسي

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في حضور عزاء بابا الفاتيكان.

وأوضح بسام راضي سفير مصر فى روما أن الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وصل إلى روما مساء أمس للمشاركة فى جنازة بابا الفاتيكان فرانسيس بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بجانب السفير بسام راضي فى روما وحسين السحرتى سفير مصر في الفاتيكان، وهى الجنازة التى ستقام صباح اليوم في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

كنيسة سانتا ماريا ماجوريى

وقال السفير بسام راضي إن البابا فرانسيس أوصى بدفنه في كنيسة سانتا ماريا ماجوريى بوسط روما المحببة إليه وهى من أكبر الكاتدرائيات فى روما بخلاف المعتاد ممن الباباوات السابقين الذين تم دفنهم في الفاتيكان داخل كاتدرائية القديس بطرس البابوية، وأضاف بسام راضى أن البابا فرانسيس الأرجنتينى الجنسية كان أيقونة استثنائية على مستوى العالم بمواقفه المشرفة تجاه الإنسانية والدعوة إلى فتح الحوار بين الأديان وتبادل الأفكار والانفتاح على التعاون والسلام، مشيرًا إلى مواقفه المشرفة طوال العام الماضى تجاه القضية الفلسطينية، وانحيازه للحق والعدل وإدانته للعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع المدنيين.

على الجانب الآخر أوضح بسام راضي أن إجراءات اختيار بابا الفاتيكان الجديد تتم في مدى زمنى أسبوعين من إعلان وفاة البابا فرانسيس فى اجتماع سرى مغلق فى كنيسة سيستينا داخل الفاتيكان من بين الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا، والبالغ عددهم حاليًا 117 كاردينالًا، من مختلف الجنسيات والقارات، ويشترط أن يحصل المرشّح على ثلثَي الأصوات ليصبح البابا الجديد، وأن لم يبلغ هذا النصاب تعاد عملية التصويت.

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