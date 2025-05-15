الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 27 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خانيوس وارتفاع عدد الضحايا خلال 24 ساعة إلى أكثر من 110 شهداء

آثار القصف الإسرائيلي
آثار القصف الإسرائيلي على غزة، فيتو

استشهد أكثر من 110 فلسطينيين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي عنيف شنته طائرات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، بينهم 27 فلسطينيًّا استشهدوا فجر الخميس بغارات دامية على خانيوس.


وفي خانيونس أيضًا، استشهد الأربعاء 23 فلسطينيًّا 4 منهم في قصف خيمة نازحين بمنطقة المواصي، و5 شهداء في قصف منزل بحي الفخاري شرق خان يونس، و3 قتلى متأثرين بإصاباتهم بقصف سابق و4 شهداء بقصف منزل قرب مستشفى غزة الأوروبي، وشهيدان في استهداف مدنيين بمنطقة قزان النجار وانتشال جثامين 4 قتلى من محيط مستشفى دار السلام.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد 55 فلسطينيًّا 52 منهم في قصف 6 منازل مأهولة تعود لعائلات مقبل، القطناني، سويلم، النجار، خلة، سليمان. وشهيدان جراء استهداف خيمة نازحين في مدرسة الأيوبية بمخيم جباليا وقتيل بعد إلقاء طائرة مسيرة (كوادكابتر) قنبلة على مدنيين بشارع السكة قرب دوار حمودة.

وفي مدينة غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 في استهداف مدنيين بمحيط شارع أبو عصر بحي الشجاعية، فيما تم انتشال جثمان فلسطيني بعد قصف حي الشجاعية، في حين استشهد فلسطيني آخر بقصف إسرائيلي قرب مسجد بدر في نفس الحي.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 53 ألف شهيد ونحو 120 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2700 شهيد ونحو 8000 جريح منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف اسرائيل العدوان على القطاع وإنهائها اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصف إسرائيلي طائرات إسرائيلية قطاع غزة خانيوس مستشفي غزة الاوروبي مخيم جباليا حرب الإبادة الجماعية اتفاق وقف إطلاق النا

الأكثر قراءة

كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بكورنيش النيل في المعادي (فيديو وصور)

السيطرة على حريق كورنيش النيل وشهود عيان: النيران ولعت في قلب المنيل وربنا يسترها (فيديو)

صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح

"الرئاسي الليبي" يجمد قرارات الدبيبة العسكرية بشأن أحداث طرابلس

أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025، انخفاضات جديدة تهز عرش المعدن الأصفر

عاجزين عن رفعها، قرار ترامب بشأن سوريا فاجأ مسؤولي العقوبات في إدارته

معروض علينا، بيراميدز يحسم جدل توقيع رامي ربيعة للانضمام إلى الفريق

نفدوا بجلدهم، وصول حسام البدري وهادي خشبة وأيوب من ليبيا (صور)

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية