استشهاد 27 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خانيوس وارتفاع عدد الضحايا خلال 24 ساعة إلى أكثر من 110 شهداء

استشهد أكثر من 110 فلسطينيين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي عنيف شنته طائرات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، بينهم 27 فلسطينيًّا استشهدوا فجر الخميس بغارات دامية على خانيوس.



وفي خانيونس أيضًا، استشهد الأربعاء 23 فلسطينيًّا 4 منهم في قصف خيمة نازحين بمنطقة المواصي، و5 شهداء في قصف منزل بحي الفخاري شرق خان يونس، و3 قتلى متأثرين بإصاباتهم بقصف سابق و4 شهداء بقصف منزل قرب مستشفى غزة الأوروبي، وشهيدان في استهداف مدنيين بمنطقة قزان النجار وانتشال جثامين 4 قتلى من محيط مستشفى دار السلام.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد 55 فلسطينيًّا 52 منهم في قصف 6 منازل مأهولة تعود لعائلات مقبل، القطناني، سويلم، النجار، خلة، سليمان. وشهيدان جراء استهداف خيمة نازحين في مدرسة الأيوبية بمخيم جباليا وقتيل بعد إلقاء طائرة مسيرة (كوادكابتر) قنبلة على مدنيين بشارع السكة قرب دوار حمودة.

وفي مدينة غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 في استهداف مدنيين بمحيط شارع أبو عصر بحي الشجاعية، فيما تم انتشال جثمان فلسطيني بعد قصف حي الشجاعية، في حين استشهد فلسطيني آخر بقصف إسرائيلي قرب مسجد بدر في نفس الحي.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 53 ألف شهيد ونحو 120 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2700 شهيد ونحو 8000 جريح منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف اسرائيل العدوان على القطاع وإنهائها اتفاق وقف إطلاق النار.

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