الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

"غزة الإنسانية" تبدأ توزيع المساعدات في القطاع دون مشاركة إسرائيل

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" أنها ستبدأ عمليات توزيع المساعدات في قطاع غزة قبل نهاية شهر مايو الجاري، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وقالت المؤسسة، في بيان الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع الآمنة لتشمل جميع أنحاء غزة، مشددة على أن بيانات المستفيدين من المساعدات لن تُشارك مع إسرائيل أو أي جهة أخرى.

وأوضحت المؤسسة أنها طلبت من السلطات الإسرائيلية تسهيل دخول المساعدات باستخدام كافة الوسائل المتاحة، مؤكدة أن "الاستجابة الإنسانية الناجحة يجب أن تشمل جميع السكان المدنيين في غزة".

كما كشفت المؤسسة عن تعيين جيك وود مديرًا تنفيذيًّا لها ومسؤولًا عن العمليات داخل القطاع.

وفي رسالة رسمية، طالب “وود”، القوات الإسرائيلية بتحديد مواقع آمنة في شمال غزة يمكن تشغيلها خلال 30 يوما لتكون مراكز لتوزيع المساعدات.

وأشار البيان إلى أن المنظمات غير الحكومية ستتمكن من تسلم المواد غير الغذائية وتوزيعها، بعد خضوعها للفحص وتسليمها إلى مواقع مؤسسة الإغاثة.

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