الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

عبد العاطي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعراق

وزراء الخارجية العرب،
وزراء الخارجية العرب، فيتو

شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيقة يوم ١٧ مايو. 

وتناول الاجتماع الوزاري الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية في بغداد، وبحث تطورات الوضع الإقليمي العربي وسبل تطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة.

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مجلس جامعة الدول العربية بدر عبد العاطي انعقاد القمة العربية بغداد تطورات الوضع الإقليمي العربي العمل العربي المشترك

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