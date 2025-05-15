عبد العاطي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعراق

شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيقة يوم ١٧ مايو.

وتناول الاجتماع الوزاري الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية في بغداد، وبحث تطورات الوضع الإقليمي العربي وسبل تطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة.

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