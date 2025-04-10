مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيسي الشيوخ الكندي ولجنة الشئون الخارجية

التقى السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون الأمريكية، ووفد مصري بعددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي أمس الأربعاء ٩ إبريل الجاري، ومنهم رئيس لجنة الشئون الخارجية والتجارة الدولية.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري - بجانب المسئولين المصريين ووفد الأعمال من "مجلس الأعمال الكندي المصري" - كبار البرلمانيين المصريين المشاركين في تلك الزيارة؛ وهم النائب د. شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والنائب الدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.

كما شارك في الاجتماع من الجانب الكندي السيناتور "بيتر بيم" رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ، السيناتور "محمد زيبق" عضو اللجنة والذي شارك في ترؤس الجلسة، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، مثل السناتور “أمينة جيربا" الرئيس المُشارِك للجمعية البرلمانية الكندية الأفريقية؛ والذين حرصوا على الحضور والتفاعُل حول شتى الموضوعات، فضلًا عن طرح أفكار ورؤى للتعاون.

واستعرض السفير أبو العينين، مساعد وزير الخارجية والهجرة، في الاجتماع مُجمل أوجُه العلاقات بين مصر وكندا والرغبة في الارتقاء بمسارات الانخراط الثنائي الإيجابي إلى آفاق أرحب، استغلالًا لهذه الزيارة المصرية إلى مجلس الشيوخ الكندي وتواجُد وفد برلماني مصري رفيع، وذلك بحيث يتم تعزيز العمل على صعيد التعاون البرلماني، وكذا في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، دعمًا للقطاع الخاص ودوائر الأعمال في البلديّن.

وأكد الوفد المصري أهمية تلك الزيارات وضرورة مواصلة البناء عليها والدعوة لاستقبال وفود برلمانية من كندا إلى مصر كما تم استعراض الانجازات والمناخ الاقتصادي الواعد بمصر وما ينطوي عليه من حوافز وتسهيلات متعددة.

و تم عقب الاجتماع إقامة حفل استقبال داخل مقر مجلس الشيوخ على شرف الوفد المصري، وذلك بمشاركة من جانب "ريموند جانييه" رئيسة المجلس والتي حرصت على التواجُد للقاء السفير د. أبو العينين والوفد المصري.

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