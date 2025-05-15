العدل يطلق حملته "إحنا مختلفين.. اعرفونا" استعدادًا للانتخابات البرلمانية

أعلن حزب العدل انطلاق الفعاليات التمهيدية لحملته الانتخابية لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لعام 2025، والتي بدأت بإطلاق صفحة على “فيسبوك” بعنوان “احنا مختلفين”، وبدأت حملة تمهيدية بعنوان “اعرفونا”.

التعريف بمرشحي حزب العدل

وتسعى الحملة إلى التعريف بمرشحي حزب العدل، وإبراز تميزهم واختلافهم من حيث الكفاءة والخبرة والرؤية، لتأكيد أن الحزب لا يطرح أسماءً فقط، بل يقدم كوادر تمتلك خططًا ومسؤوليات.

وتأتي هذه الحملة في إطار الاستعدادات المبكرة التي بدأها الحزب منذ عامين وتم فتح باب الترشح داخل الحزب في أكتوبر الماضي، حيث تم خلالها مناقشة خلفيات المرشحين، ورؤاهم السياسية، وخططهم المستقبلية، لاختيار الأكفأ من أعضاء الحزب القادرين على تمثيله والتعبير عن برنامجه بفاعلية داخل البرلمان، كما تم اعدادهم سياسيًا ومهاريًا من أجل خوض المعركة الانتخابية عبر عدد كبير من الفعاليات.

لجنة الانتخابات انتهت بالفعل من اختيار عدد كبير من المرشحين

وأكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، أن “العدل” يتحرك بخطى واثقة نحو الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات انتهت بالفعل من اختيار عدد كبير من المرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة، ولديهم القدرة على خوض المعركة الانتخابية بثقة وتمثيل المواطنين بجدية.



وأوضح إمام أن هذه اللقاءات تعكس حرص الحزب على اعتماد عملية اختيار داخلية قائمة على الشفافية والكفاءة، بما يضمن الدفع بمرشحين قادرين على تلبية تطلعات المصريين، وأداء أدوارهم التشريعية والرقابية بشجاعة والتزام.

مرشحو الحزب ليسوا مجرد أسماء، بل أشخاص لديهم خطط ومسؤوليات

وأشارت الحملة إلى أن مرشحي الحزب ليسوا مجرد أسماء، بل أشخاص لديهم خطط ومسؤوليات، ويستحق الناس أن يتعرفوا عليهم.

وأضاف: “إحنا بنبدأ من الناس، لأن اللي بيطلب إنه الناس تختاره لازم يكون واضح، ويمر بمعايير عالية من الاختيار، علشان الناس اللي محتملة تطمح في البرلمان تشوف كوادر مختلفة وطريقة تفكير مختلفة”.

الحملة ليست مجرد دعاية انتخابية

كما أشار الحزب إلى أن هذه الحملة ليست مجرد دعاية انتخابية، بل تدريب للمرشحين على كيفية تقديم أنفسهم للناس، والتفاعل مع الجمهور بوعي واحترام، وقال في رسالته: “إحنا واثقين إن المواطن المصري يقدر اللي بيبدأ بدري، وبيعرف يقيم السياسيين بمعايير من ذهب”.

وأكد الحزب أنه يتوجه إلى البرلمان القادم برؤية واضحة، ومرشحين جادين يمثلون التيار المدني، وينتمون إلى الطبقة المتوسطة منذ سنوات، وقال: “إحنا محتاجين نقدم نفسنا بطريقة جديدة للناس… إحنا مرشحين بجد، بنواجه مصر قدامها تحديات مش قليلة، لكن الأمل فينا كبير”.



واختتم البيان برسالة صريحة: “اعرفونا لأن إحنا مختلفين بفكرنا، بشغلنا، وباللي جايين نعمله في البرلمان علشان نحقق لمصر اللي تستحقه”.

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