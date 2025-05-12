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سياسة

الهيئة العليا لحزب العدل تناقش استعدادات الحزب للانتخابات النيابية القادمة

حزب العدل، فيتو
حزب العدل، فيتو

عقد حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب وعضو مجلس النواب اجتماع للهيئة العليا، بحضور السفير مجدي عامر عضو مجلس الأمناء، وعددا من قيادات الحزب، على رأسهم النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، وأحمد القناوي الأمين العام، النائبة زينب السلايمي مساعد رئيس الحزب لذوي الهمم، وذلك لمناقشة عددا من القرارات التنظيمية الجديدة.

 

استعراض تطورات الإيرادات والمصروفات منذ عام 2020

وخلال الاجتماع، تم تكليف المهندس إسماعيل الشرقاوي بمنصب نائب رئيس الحزب، كما استعرض أمين الصندوق الأستاذ محمد مطاوع تطورات الإيرادات والمصروفات منذ عام 2020، موضحًا الجهود المبذولة في تحسين الوضع المالي للحزب.

 

 استعدادات الحزب للانتخابات النيابية القادمة ‎

 

كما ناقشت الهيئة العليا استعدادات الحزب للانتخابات النيابية القادمة ‎  وتناول إمام الوضع السياسي الراهن وتوقعاته بشأن نظام الانتخابات.
 

‎وأكد أن الحزب سيقدم كل الدعم والجهد اللازمين للمترشحين في الانتخابات المقبلة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج.

ويذكر أن  المكتب الفني لـ حزب العدل أطلق المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل يستهدف تأهيل الكوادر الشابة في المجالات الاقتصادية، البحثية، والتشريعية، وذلك ضمن خطة الحزب لبناء جيل جديد من الكوادر القادرة على التأثير الفعّال في العمل العام وصناعة السياسات.
 

 

رؤية الحزب للحياة الحزبية والسياسية

استهلّ اليوم بجلسة افتتاحية ألقاها النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، وتحدث عن رؤية الحزب للحياة الحزبية والسياسية، مؤكدًا أن تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات العلمية والمهنية يمثل أولوية استراتيجية للحزب في هذه المرحلة.

شهد البرنامج في يومه الأول جلسة تدريبية متميزة حول أوراق السياسات العامة، قدّمها الخبير الاقتصادي والنائب السابق د. محمد فؤاد، تناول فيها الفروق الأساسية بين ورقة السياسات، البحث الأكاديمي، وتقدير الموقف، كما شرح منهجية إعداد ورقة سياسات فعّالة، مبنية على أدوات تحليل واقعية، وقادرة على التأثير في صانع القرار.

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