الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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سياسة

حزب العدل يعقد ندوة بعنوان "برلمان 2025 بين التحديات والفرص وتعزيز المشاركة السياسية"

حزب العدل، فيتو
حزب العدل، فيتو

 عقد  حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان “برلمان 2025 بين التحديات والفرص وتعزيز المشاركة السياسية”، بحضور نخبة من القيادات الحزبية وأعضاء مجلس النواب.


مقترحات تطوير القوانين الحالية

 أدار الجلسة عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إذ تناولت المائدة عددًا من المحاور الرئيسية، منها: أهمية برلمان 2025 والمأمول منه، تحليل الواقع السياسي والاجتماعي، الإصلاحات الانتخابية المطلوبة، مقترحات تطوير القوانين الحالية لتحقيق تمثيل أفضل، الإجراءات الانتخابية وضمانات الشفافية والنزاهة، ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز العملية الانتخابية.

 

تشكيل برلمان 2025 واختيار القانون الأفضل للانتخابات

 وأكّد إمام وجود تحدي كبير حول تشكيل برلمان 2025 واختيار القانون الأفضل للانتخابات، مضيفًا أنَّ التحديات المحيطة تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية في رسم ملامح البرلمان المقبل، كما عرض رؤية حزب العدل حول النظام الانتخابي، موضحًا أنَّ الحزب أرسل 4 مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب، مؤكّدًا أنَّ الحزب يؤيد تطبيق نظام 50% قائمة نسبية و50% فردي.

وتباينت آراء الحضور بشأن النظام الانتخابي بين القائمة النسبية والمطلقة، مع استعراض مقترحات لضمان شفافية الانتخابات، وتأكيد ضرورة استمرار الإشراف القضائي ووضع ضوابط أخرى مرتبطة بالعملية الانتخابية.

يذكر ان حزب العدل نظم  ورشة عمل تحت عنوان “العدل والمرأة: نحو تشريعات أكثر إنصافًا”، تزامنًا مع انطلاق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار جهود الحزب لـ دعم حقوق المرأة ومناقشة التشريعات المرتبطة بحمايتها وتمكينها.

 

محاور ورشة عمل حزب العدل 

 تناولت الورشة عدة محاور رئيسية حيث ركزت على “المرأة وتشريعات الحماية من العنف”، من خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية وتأثيره على حقوق المرأة، واستعراض مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، و“التدخلات الرسمية في ملف المرأة”، وشملت تحليل التقارير الرسمية المتعلقة بقضايا المرأة ومدى توافق هذه التدخلات مع المعايير الدولية، ومناقشة جانب من اتفاقية ١٩٠ للتحرش والعنف في مجال، إلى جانب مناقشة تحديات التنفيذ الفعلي للتوصيات الدولية على المستوى المحلي وآفاق تطوير البرنامج الحزبي للعدل في قضايا المرأة.

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