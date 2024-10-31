الخميس 31 أكتوبر 2024
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سياسة

رئيس حزب العدل يطالب الحكومة بتقليل حجم المصاريف الإدارية

عبد المنعم إمام،
عبد المنعم إمام، فيتو

أكد عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن قضية الديون وأقساطها وشروط صندوق النقد الدولي أصبحت ذات أهمية بالغة، خاصة أن هذه المسائل تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي للمواطن المصري. 

وشدد إمام على ضرورة الالتزام بتعهدات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، محذرًا من أن أي صدام معه قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية كبرى.

أوضح إمام لـ فيتو أن "صندوق النقد الدولي لا يضع روشتة للإصلاح الاقتصادي في مصر، بل الحكومة هي المسئولة عن وضع خطة الإصلاح وعرضها على الصندوق".

عبد المنعم إمام: تعزيز القاعدة الصناعية لتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأشار إلى أهمية مراجعة البنود التي تضعها الحكومة، مثل القيمة المضافة وزيادات أسعار الطاقة والخدمات، مع ضرورة الإسراع في التخارج من السوق وتعزيز القاعدة الصناعية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

عبد المنعم إمام: يجب تقليل المصاريف الإدارية

كما طالب إمام بتأجيل سداد أقساط وفوائد الديون وتقليل المصاريف الإدارية، موضحًا أن "نجاح هذه المطالب سيكون له أثر إيجابي كبير". 

عبد المنعم إمام: يجب تخفيض الإنفاق الحكومي والاعتماد على المنتج المحلي

وأضاف أن التخفيض في الإنفاق الحكومي والاعتماد على المنتج المحلي هو ضرورة ملحة في هذه المرحلة.

عبد المنعم إمام:57% من الناتج القومي تذهب للقروض وأقساط الديون

وتحدث إمام عن التحديات الهيكلية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن "57% من الناتج القومي تذهب للقروض وأقساط الديون، مما يعد مشكلة كبرى تواجه الاقتصاد". 

عبد المنعم إمام: يجب تطبيق توصيات مؤتمر 2018 لتحسين الوضع الاقتصادي

ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات واقعية لمعالجة هذه الأزمات، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لتطبيق توصيات مؤتمر 2018 لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأشار إمام إلى أن التعامل مع صندوق النقد الدولي يجب أن يكون بشكل يتماشى مع الالتزامات المتفق عليها، محذرًا من أن التوقف عن التعامل مع الصندوق قد يؤدي إلى انتقادات من العديد من المؤسسات الدولية.

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