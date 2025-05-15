لديها قائد عظيم ورائع، أول تعليق من ترامب على زيارته إلى الإمارات

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات ضمن جولته الخليجية التي تشمل السعودية وقطر، في زيارة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي وواشنطن، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

وقال ترامب قبل قليل: "أتوجه إلى دولة الإمارات التي لديها قائد عظيم ورائع".

ثورة الذكاء الاصطناعي

وتأتي تلك الزيارة في ظل تحولات عالمية متسارعة، تقودها ثورة الذكاء الاصطناعي، التي باتت تمثل محورًا مركزيًا في الخطط التنموية للدول الكبرى.

وفي هذا السياق، تحتل الإمارات موقعًا متقدمًا في سباق التكنولوجيا، مستندة إلى رؤية استباقية واستثمارات نوعية، فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى توسيع شراكاتها الدولية لضمان تفوقها في هذا المضمار.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة ترامب نقاشات معمقة حول تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات المستقبل، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات الرقمية، في إطار شراكة قائمة على الثقة والتكامل. كما يُتوقع أن تتناول المباحثات سبل دعم بيئة الابتكار ونقل المعرفة بين المؤسسات الإماراتية والشركات الأمريكية الكبرى.

بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات والتطبيقات الذكي

ويكتسب الملف التكنولوجي زخمًا خاصًا في ضوء ما توليه الإمارات من أولوية لبناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات والتطبيقات الذكية، كما ترى واشنطن في أبوظبي شريكًا موثوقًا ومؤهلًا لدفع أجندة التطوير نحو آفاق أرحب.

علاوة على ذلك، ستُطرح ملفات الاستثمار المتبادل والتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتعليم، والفضاء، وهي مجالات باتت جزءًا لا يتجزأ من معادلة الأمن الاقتصادي الشامل التي تسعى الإمارات والولايات المتحدة إلى ترسيخها.

والبعد الاقتصادي ليس وحده في الواجهة؛ فالملفات الإقليمية تفرض نفسها بقوة، من الحرب المستمرة في غزة وتداعياتها على أمن المنطقة، إلى الوضع المتأزم في لبنان والتداخلات المعقدة في سوريا، وكذلك الملف الإيراني.

استقرار النظام الدولي وسلاسل الإمداد والطاقة

كما تُطرح على طاولة النقاش القضايا العالمية الكبرى، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها على استقرار النظام الدولي وسلاسل الإمداد والطاقة، لا سيما في ظل دور الوساطة الذي قامت به دولة الإمارات بين موسكو وكييف والذي أسفر عن اتفاقيات تبادل أسرى.

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