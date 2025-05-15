الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب من قطر: سأكون فخورا لو امتلكت الولايات المتحدة غزة

ترامب فى قطر، فيتو
ترامب فى قطر، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يريد من الولايات المتحدة أن "تمتلك" غزة وتحولها إلى "منطقة حرية"، وسط استمرار الحرب الدامية في القطاع.

ترامب من قطر: “لدي تصورات جيدة جدا لغزة”

وأوضح ترامب من قطر: "لدي تصورات جيدة جدا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية".

وأضاف: "سأكون فخورا لو امتلكت الولايات المتحدة غزة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع تزامنا مع زيارته للمنطقة، مع تعثر المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب.

وكان ترامب طرح أكثر من مرة فكرة تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي، لكن مقترحه قوبل برفض عربي ودولي.

وخلال الأشهر الماضية، تحدث مسؤولو إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن خطط لدفع سكان القطاع إلى الرحيل.

والإثنين الماضي أكد نتنياهو أن حكومته تعمل على إيجاد دول قد تكون مستعدة لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة.

وقال لمجموعة من الجنود المصابين في المعارك: "أنشأنا إدارة تسمح لهم (سكان غزة) بالمغادرة، لكننا بحاجة إلى دول مستعدة لاستقبالهم. هذا ما نعمل عليه حاليا".

وأضاف نتنياهو أنه يقدر أن "أكثر من 50 بالمئة منهم سيغادرون إذا أتيحت لهم الفرصة".

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