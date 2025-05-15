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أخبار مصر

مختار جمعة: منطقتنا تتعرض لهجمات غير مسبوقة لطمس الهوية.. والأزهر حصن منيع في المواجهة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الغزو الفكري والثقافي ومحاولات طمس الهوية لم تنتهِ، لكنها باتت ترتدي أثوابًا جديدة وتتخفى خلف طلاءات زائفة، مشددًا على أن المنطقة العربية تتعرض لهجمات فكرية وثقافية غير مسبوقة، تستهدف طمس الهوية الدينية والثقافية.

 

وكتب “جمعة” عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "واجب العلماء والمفكرين والكتاب والمثقفين أن يتصدوا لتلك الموجات العاتية من الاختراق والتجريف الفكري والثقافي"، داعيًا الله أن يحفظ الدين والوطن من تلك المحاولات الخبيثة. 

وزير الأوقاف السابق يثمن دور الأزهر الشريف في الحفاظ على الهوية الإسلامية

وثمّن وزير الأوقاف السابق دور الأزهر الشريف في الحفاظ على الهوية الإسلامية، قائلًا: “أثمن دور الأزهر الشريف في الحفاظ على الهوية الإسلامية وأؤكد: نحن في حاجة إلى جهود جبارة للحفاظ على هويتنا في مواجهة موجات التجريف العاتية”
 

وزير الأوقاف السابق: مصر التي كانت دومًا شوكة عصيّة على الطامعين، ستظل كذلك حاضرًا ومستقبلًا

وشدد جمعة على أن  مصر، التي كانت دومًا شوكة عصيّة على الطامعين، ستظل كذلك حاضرًا ومستقبلًا، ولن تساوم أبدًا على قيمها أو أرضها، قائلًا: "إيماننا بمصر ينطلق من ثوابت إيمانية ووطنية، فهي حصن الإسلام الحصين".

واختتم تصريحاته بالدعاء لمصر وشعبها: "اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء".

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