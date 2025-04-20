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دين ودنيا

وزير الأوقاف السابق: زعزعة الثوابت الدينية تهدد استقرار المجتمع

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من خطورة زعزعة الثوابت الدينية المستقرة في وجدان الأمة، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات لا تخدم استقرار المجتمع بأي حال من الأحوال، لا سيّما في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب التماسك والابتعاد عن الجدل غير المجدي.

وزير الأوقاف السابق: زعزعة الثوابت الدينية المستقرة في وجدان الأمة لا يخدم استقرار المجتمع

وقال “جمعة” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "زعزعة الثوابت الدينية المستقرة في وجدان الأمة لا يخدم استقرار المجتمع، وبخاصة أننا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتجنب الجدل"، داعيًا الله أن يرزقنا حسن الفهم لديننا.

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن أنصبة الميراث أمر محسوم بنص قرآني محكم من تقدير العليم الحكيم، موضحًا أنها من الثوابت التي استقرّ عليها أمر البلاد والعباد عبر العصور، وليست من الأمور التي يُستفتى فيها العامة أو تُطرح للنقاش الشعبي، قائلًا: "أنصبة الميراث ثابتة بنص قرآني محكم، وهي من الثوابت التي لا تحتمل الاجتهاد أو التغيير"، مختتمًا بقوله: "اللهم ألهمنا الرشد".

 

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