الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق: الموت واقفًا أشرف من حياة الذل ولن نفرط في تراب الوطن

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا عبّر فيه عن موقفه الحاسم تجاه التحديات الوطنية، مؤكدًا أن كرامة الوطن وذرة من ترابه لا يمكن التفريط فيها.

وزير الأوقاف السابق: عندما تُفرض عليك الحرب فرضًا، لا تسأل عن نتائجها

 

وقال جمعة: "عندما تُفرض عليك الحرب فرضًا، لا تسأل عن نتائجها، فالمهم أن تنتصر أو تموت واقفًا، وأن تُوجِع عدوك."

وأضاف: "تعاليم ديننا، ومجريات تاريخنا الإسلامي والعربي والمصري، كلها تؤكد أننا شعب لا يمكن أن يفرط في كرامته، ولا في ذرة من تراب وطنه. اللهم احفظ مصر وأهلها."

وزير الأوقاف السابق: الشهادة في سبيل الله عزّ

 

وأكد وزير الأوقاف السابق أن الشهادة في سبيل الله شرف لا يعلوه شرف، مضيفًا: "لا شك لدى عاقل أن الشهادة في سبيل الله عزّ، وأن الموت بشرف خيرٌ ألف مرة من حياة الذل أو الرضا بالدنية. اللهم أكرمنا بالشهادة في سبيلك واختم لنا بها."

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الرأي العام المصري تفاعلات متعددة حول قضايا الأمن القومي، ما يعكس تمسك رموز الدولة بثوابت الوطن والدين، وتأكيدهم على أن التضحية من أجل مصر لا تقبل المساومة.

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