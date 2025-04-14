وزير الأوقاف السابق: لا للخلاعة والمجون ونحذر من الظواهر الدخيلة التي تهدد قيمنا وهويتنا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الحفاظ على القيم الأخلاقية والهوية الحضارية والدينية للأمة واجب وطني وديني في ظل ما يشهده العالم من محاولات ممنهجة لفرض سلوكيات شاذة وغريبة على مجتمعاتنا، مشددًا على ضرورة التحذير من مظاهر الخلاعة والمجون والتخنث التي تروج لها بعض المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي تحت شعارات زائفة من "الحرية الشخصية".

قصيدة حافظ إبراهيم

واستشهد جمعة عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم في واحدة من قصائده الشهيرة التي تنبه مبكرًا لخطورة هذه السلوكيات على بنيان المجتمع، حيث قال:

"إذا الذئبُ استحالَ بمصرَ ظبيًا

فمن يحمي البلاد من الذئاب؟

برئتُ من الفتى يبدو، فتبدو

عليه نعومةُ البيض الكعاب!"

وفي موضع آخر من القصيدة، وصف الشاعر تلك المظاهر بقوله:

"أرى منكم فريقًا حين يمشي

يحكُّ بأنفه ظهرَ السحاب

له حللٌ تحاكي الطيف لونًا

بأزرار من الذهب اللباب

وفيها جسمه انصبَّ انصبابًا

فما تدري الثياب من الإهاب"

وأوضح الدكتور جمعة أن الشاعر كان واعيًا ومدركًا حين قال "أرى منكم"، ليُبين أن هذه السلوكيات تمثل فئة قليلة لا تعبر عن عموم المجتمع، لكنها تحمل خطر العدوى والتأثير، كما أن "خلائق السفهاء تعدي"، لذا فإن التصدي لها واجب بالبيان، والتوعية، والموعظة الحسنة.

وزير الأوقاف السابق: نحن في حاجة ملحة إلى أن نحصن أبناءنا وبناتنا بالعلم والفهم والوعي

وأضاف: "إننا في حاجة ملحة إلى أن نحصن أبناءنا وبناتنا بالعلم والفهم والوعي، ونرسخ فيهم الانتماء لقيم الإسلام، والفطرة السليمة، والرجولة الحقيقية، والحياء، والكرامة، وكل ما يحافظ على كيان الأسرة والمجتمع."

وأكد وزير الأوقاف السابق أن ما تمر به المنطقة من تحديات وأحداث ساخنة يستوجب منا التكاتف للدفاع عن ثوابتنا وقيمنا، مشددًا على أن كل محاولة لترويج الانحراف السلوكي أو الشذوذ الأخلاقي هي طعن في صميم الدين، وخيانة لهويتنا الحضارية والثقافية.

واختتم تصريحه قائلًا: "إن مواجهة هذه الظواهر المنحرفة لا تكون بالعنف، وإنما بالحكمة، والفكر، والتثقيف، والإقناع، والقدوة الصالحة، لحماية شبابنا من الوقوع في مستنقعات تغتال أرواحهم وتستهدف مستقبلهم."

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