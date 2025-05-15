كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية، المصروفات والتخصصات المتاحة ونظام الدراسة

تعتبر جامعة الإسماعيلية الأهلية، أحد أهم الجامعات الأهلية الجديدة، المنبثقة عن جامعة حكومية هي جامعة قناة السويس، وتقع الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، في الضفة الشرقية من قناة السويس.

وتقع الجامعة على مساحة 29 فدانا، على أرض غير زراعية، تم تخصيصها من جهاز أراضي القوات المسلحة، وتعمل الجامعة على إجراء أبحاث متميزة بهدف تنمية المجتمع المحيط بشكل مستدام.

وتضم جامعة الإسماعيلية الأهلية، على 8 كليات، تتنوع برامجها بين قطاع الطب والعلوم الحيوية، وقطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية، وقطاع الفنون والعلوم الإنسانية.

كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

تضم جامعة الإسماعيلية الأهلية 8 كليات هي:

كلية الطب

وتحتوي على أقسام، هي التعليم الطبي، والعلوم الطبية الأساسية، والعلوم الإكلينيكية.

كلية طب الأسنان

وتحتوي على أقسام، جراحة الفم والوجه والفكين، علاج الجذور، الاستعاضة، العلاج التحفظي، تقويم الأسنان، طب الفم وعلاج اللثة، طب أسنان الأطفال، العلوم الطبية الأساسية، أشعة الفم والوجه والفكين، خواص المواد الحيوية، بيولوجيا الفم، باثولوجيا الفم.

كلية الصيدلة

وتحتوي على أقسام، الصيدلانيات والصيدلة، الأدوية والسموم، الميكروبيولوجي، الكيمياء التحليلية الصيدلية، الكيمياء الطبية، الممارسة الصيدلية، العقاقير، الكيمياء العضوية الصيدلية، الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية.

كلية التمريض

وتحتوي على أقسام تمريض صحة البالغين، تمريض الأطفال، تمريض أمراض النساء والتوليد، التمريض النفسي والصحة العقلية، تمريض صحة المجتمع.

كلية الهندسة

وتحتوي على أقسام، الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة السفن.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية

وتحتوي على أقسام، إدارة الخدمات الصحية والمعلوماتية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية، تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان، تكنولوجيا الرعاية التنفسية، تكنولوجيا البصريات، العلوم الصحية الأساسية.

كلية التجارة الدولية واللغات

وتحتوي على أقسام، المحاسبة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والإحصاء التطبيقي والتأمين، والعلوم السياسية، واللغات.

كلية العلاج الطبيعي

العلاج الطبيعي هو أحد المهن الصحية ضمن المنظومة الصحية المتكاملة.

ويسعى العلاج الطبيعي إلى تعزيز جودة الحياة ذات العلاقة بالصحة للمواطنين وذلك من خلال الخدمات التشخيصية والعلاجية وبرامج التأهيل.

وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي.

مصروفات كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

وتستعرض بواية فيتو، مصروفات كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية، في كل برنامج دراسي:

كلية الطب: وتقدم برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بمصروفات قدرها 130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: وتقدم برنامج طب وجراحة الفم والأسنان ومصروفاتها 120 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: وتقدم برنامج صيدلة فارم دي بمصروفات 75 ألف جنيه، والصيدلة الإكلينيكية بمصروفات 85 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: بمصروفات 90 ألف جنيه

كلية الهندسة: وتتضمن برنامج بكالوريوس هندسة الذكاء الاصطناعي بمصروفات قيمتها 70 ألف جنيه، وبرنامج بكالوريوس هندسة التشييد وإدارة المشروعات بمصروفات 60 ألف جنيه.

كلية التمريض: وتقدم برنامج علوم التمريض التخصصي بمصروفات 40 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية: وتقدم برنامج بكالريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية بمصروفات 40 ألف جنيه.

كلية التجارة الدولية واللغات: وتتضمن عدة برامج متميزة هي كالاتي:

برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي، وبرنامج بكالوريوس الأسواق والمنشآت المالية، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة، وتبلغ مصروفات كل برنامج 38 ألف جنيه.

نظام الدراسة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

تقبل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في كلياتها الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الشعب المختلفة وفقا للتخصص المطلوب في كل كلية، او ما يعادلها من الشهادات والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات والبرامج الدراسية بها بنظام النقاط المعتمدة.

وتتبني برامج كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية، المعايير الأكاديمية القومية للتعليم والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد القائمة على الجدارات التي يجب أن يكتسبها الخريج ليقدم الخدمات المطلوبة منه في المجتمع.

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