مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026

يطمح العديد من الطلاب، في الثانوية العامة، أو ما يعادلها من شهادات، للالتحاق بـ كلية الطب البشري، لما لها من أهمية كبيرة، وباعتبارها إحدى أهم كليات القمة.

ومع بدء التسجيل المبكر بالجامعات الأهلية والخاصة، تزايد البحث عبر شبكة الإنترنت عن أسعار ومصروفات كليات الطب البشري، لتحديد الوجهة المناسبة لهم، والإسراع في ملء استمارة التسجيل، لحجز مكان مبكر بالجامعة.

ويستعد طلاب الثانوية العامة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال أيام، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن الجامعة المناسبة وفقا لمجموع الطالب في الثانوية العامة.

تستعرض بوابة فيتو قائمة بمصروفات كليات الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية، علما بأن بعض الجامعات لم تعلن مصروفاتها للعام الجديد 2025/ 2026، وقد تزيد قيمة المصروفات بنسب طفيفة.

مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة

وتستقبل الجامعات الخاصة المصرية، قطاعا كبيرا من طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة كل عام، في كليات الطب البشري بشكل خاص، وكليات القطاع الطبي بشكل عام، وجاءت مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة كالتالي:

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2025، تبلغ 165 ألف جنيه، للثانوية العامة المصرية والأزهرية، و225 ألف جنيه، للشهادات المعادلة.

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة باديا 2025 تبلغ 349 ألف جنيه وبعد تطبيق خصم بنسبة 20% يصبح إجمالي المصروفات 279 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة 6 أكتوبر 2025 تبلغ 160 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة بدر 2025 تبلغ 208,900 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري جامعة النهضة 2025 تبلغ 200 ألف جنيه.

مصروفات كلية البشري جامعة نيو جيزة 2025 تبلغ 252 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري جامعة الدلتا 2025 تبلغ 195 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري جامعة ميريت تبلغ 160 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الأهلية

يتزايد الاقبال على الجامعات الأهلية، منذ إنشائها وبدء الدراسة بها، خاصة بعد زيادة أعدادها سنويا، وتستقبل الجامعات الأهلية عدد كبير من الطلاب بكليات الطب بها، والتي جاءت مصروفاتها كالتالي:

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة الجلالة الأهلية 2025 تبلغ 150,000 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 11,500 ألف جنيه، كرسوم ومصروفات إدارية.

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة الملك سلمان الدولية 2025 تبلغ 152,460 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة المنصورة الجديدة الأهلية تبلغ 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية 150 ألف جنيه.

مصرفات كلية الطب البشري جامعة بنها الأهلية 150 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري جامعة بني سويف الأهلية: 110 آلاف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة أسيوط الأهلية: 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري جامعة جنوب الوادي الأهلية: 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية: 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية البشري جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 130 ألف جنيه.

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