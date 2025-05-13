حريق يلتهم محصول فدان قمح في الغربية (فيديو وصور)

اندلع حريق في جرن قمح بقرية كفر أبو جندى مركز قطور في محافظة الغربية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وإخمادها قبل امتدادها لمساحات أخرى مجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا بنشوب حريق في محصول القمح بناحية قرية كفر أبو جندى دائرة مركز شرطة قطور.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في جرن قمح حوالي فدان بناحية قرية كفر ابو جندى.

تمت السيطرة على النيران وإخمادها بمعرفة 6 سيارات لقوات الحماية المدنية ومشاركة الأهالي دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة.

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