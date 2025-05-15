وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم الإعلانات داخل الهيئات الشبابية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم منظومة الإعلانات داخل الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من موارد المنشآت الشبابية وتطوير خدماتها.



وقع البروتوكول كل من الدكتور وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية واللواء إيهاب حسن سراج الدين سكرتير عام المحافظة.



ويهدف البروتوكول إلى استغلال المساحات الإعلانية داخل مراكز الشباب والهيئات الرياضية بالمحافظة بشكل منظم وعادل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يُستخدم في رفع كفاءة هذه المنشآت، وتحسين البنية التحتية، ودعم الأنشطة والبرامج الموجهة للشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مؤسسات إنتاجية قادرة على إدارة مواردها بكفاءة، مع الحفاظ على دورها التنموي والتثقيفي والترفيهي، مشيرًا إلى أن الإعلانات تمثل أحد الموارد المهمة التي يمكن توظيفها لدعم المشروعات الشبابية.

من جانبه، أشاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بأهمية هذا البروتوكول، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مراكز الشباب وتطويرها باعتبارها مراكز إشعاع مجتمعي، مشيرًا إلى أن تنظيم الإعلانات بداخلها سيسهم في تمويل أنشطتها وتقديم خدمات أفضل لأبناء القليوبية.

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