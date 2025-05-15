منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل مع بولندا 1-1 في دورة الاتحاد الأوروبي

تعادل منتخب مصر تحت 16 عامًا مع نظيره المنتخب البولندي بهدف لكل منهما في ثاني مبارياته في دورة الاتحاد الأوروبي للتطوير التي تستضيفها بولندا حتى الثامن عشر من مايو الجاري بمشاركة 4 منتخبات.

منتخب بولندا يفوز بركلات الترجيح

أحمد بشير لاعب منتخب مصر أحرز هدف التقدم في الشوط الأول وتمكن أصحاب الأرض من معادلة النتيجة في الشوط الثاني، ووفقًا لنظام البطولة تم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم الفائز بالمباراة وتمكن منتخب بولندا من التفوق بخمس ركلات مقابل أربعة وحصل على نقطة إضافية.

كان منتخب مصر قد بدأ مشواره في هذه الدورة بتعادل سلبي أمام كندا الثلاثاء الماضي ثم حسم الأمور بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر وأيرلندا

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الذي يقوده حسين عبد اللطيف يختتم مشواره في هذه الدورة الدولية يوم الأحد المقبل بمواجهة أمام المنتخب الإيرلندي.

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