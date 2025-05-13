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محافظ الفيوم يسلم 18 موتوسيكل مجهزا طبيا لذوي الهمم (صور)

موتوسيكلات مجهزة،
موتوسيكلات مجهزة، فيتو

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 18 موتوسيكلا مجهزًا طبيًا، لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية، لدعمهم وتسهيل حركتهم، مقدمة من "ليلة القدر"، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

دعم المبادرات التي تهدف إلى خدمة المواطن

قال محافظ الفيوم: إن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة له، خاصة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، كما تدعم الدولة  الخدمات المقدمة لهم  لتحسين سبل معيشتهم،  وقد ساعدت مبادرة "قادرون باختلاف"  في تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم وإدماجهم داخل المجتمع، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، سعيًا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 

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وأكد محافظ الفيوم أن مؤسسات المجتمع المدني هي الشريك الأهم في تنمية المجتمعات ورفع المستوى المعيشي للأسر الأولي بالرعاية.

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