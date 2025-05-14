الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى العراق للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية

مصر والعراق، فيتو
مصر والعراق، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم إلى بغداد للمشاركة في مجلس اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها جمهورية العراق يوم ١٧ مايو. 

 الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع للتشاور مع الوفود العربية حول مختلف الأمور العربية.

 

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