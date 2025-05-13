تنسيق وتشاور، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، فى إطار التنسيق والتشاور الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

تعزيز التعاون فى المجال الاقتصادي والتجاري

أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر وقبرص، معربًا عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وفى مقدمتها تعزيز التعاون فى المجال الاقتصادي والتجاري، والتعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان

ورحب الوزير عبد العاطى بدعم قبرص لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر. كما أكد الوزيران أهمية متابعة نتائج القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التى استضافتها مصر في يناير الماضى بما يخدم مصالح الدول الثلاثة الصديقة.

وقف إطلاق النار فى غزة

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أطلع الوزير عبد العاطى نظيره القبرصى على الجهود التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لخفض التصعيد والحد من التوترات في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

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