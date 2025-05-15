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رياضة

تاريخ مواجهات منتخب الشباب والمغرب قبل نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره المغربي، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة في مصر، وتختتم منافساتها يوم الأحد المقبل 18 مايو الجاري. 

بعد تأهلهما لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي الخريف المقبل، يتطلع منتخبا مصر والمغرب للمضي للوصول  للمباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.

 

تاريخ منتخب مصر للشباب أمام المغرب 
 

والتقي المنتخبان في 6 لقاءات سابقة  كانت الأفضلية للمنتخب المصري، الذي حقق فوزين مقابل انتصار وحيد للمغرب، بينما فرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات.

وحقق المنتخب المغربي فوزه الوحيد على نظيره المصري في البطولة قبل 40 عاما، حينما كانت تجرى بنظام مباريات الذهاب والعودة بدلا من الدورات المجمعة مثلما هو الحال الآن.

وفاز منتخب المغرب 2-0 في ذهاب الدور الأول للمسابقة، الذي أقيم بملعبه، قبل أن يتعادلا 1-1، ليصعد للدور الثاني بالبطولة، عقب فوزه 3-1 في إجمالي المباراتين.

وفي دور المجموعات لنسخة عام 1993 فازت مصر 4-1 على المغرب، ثم تعادلا سلبيًا عام 1997 بالدور ذاته، قبل أن تحقق مصر انتصارا كبيرا 4-0 في نفس الدور عام 2003 وانتهى آخر لقاء بينهما عام 2005 بالتعادل 2-2 في الدور الأول أيضا.

ولم تخسر مصر، التي توجت بالبطولة أعوام 1981 و1991 و2003 و2013، في آخر خمس مباريات بالنهائيات ضد المغرب، علما بأن في مواجهاتهما الست السابقة في البطولة، تم تسجيل 17 هدفا بمعدل 2.83 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو معدل كبير.

وسجلت مصر 11 هدفًا (1.83 هدفًا في المباراة)، بينما سجل المغرب 6 أهداف (هدف واحد في المباراة)، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المنتخبان بعضهما البعض في مرحلة خروج المغلوب، علما بأنها المباراة الثانية التي يخوض خلالها المنتخب المغربي مواجهة ضد دولة مضيفة في النهائيات، حيث كان لقاؤه السابق الوحيد ضد منتخب بنين في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بنسخة 2005، إذ تعادلا 1-1، قبل أن يخسر (أسود الأطلس) 3-5 بركلات الترجيح.

وسبق أن التقى الفريقان أيضا في تصفيات اتحاد شمال أفريقيا 2024، المؤهلة للنهائيات الحالية، حيث فاز منتخب المغرب 2-1 في المباراة الافتتاحية لكلا الفريقين بالتصفيات في 14 نوفمبر الماضي، على ملعب هيئة قناة السويس، قبل أن يشق الفريق طريقه نحو التتويج بلقب البطولة، التي ضمت 5 منتخبات، بينما حل منتخب (الفراعنة) في الوصافة.

 

منتخب مصر يتخطى غانا بصعوبة

وحقق منتخب مصر للشباب فوزا ثمينا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي بستاد السويس الجديد في ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب. 

الفوز أهل منتخب مصر للشباب لمواجهة نظيره المغربي في نصف نهائي البطولة. 

منتخب المغرب للشباب، فيتو
منتخب المغرب للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام منتخب المغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

فيما تقام مباراة نيجيريا أمام جنوب أفريقيا في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي في تمام السادسة مساء على ستاد هيئة قناة السويس.

موعد مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب

وتقام مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب يوم 18 مايو الجاري بستاد القاهرة الدولي. 

 

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