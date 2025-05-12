أمم إفريقيا للشباب، منتخب مصر يتقدم 2-1 على غانا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره المنتخب الغاني بتقدم مصر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السويس الجديد، في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر، وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري، والمؤهلة لكأس العالم للشباب في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل

سجل هدفي مصر اللاعب مؤمن شريف في الدقيقتين 19 و27، فيما سجل عبد العزيز عيسى هدف غانا في 45+2

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذا كبيرين على الكرة لصالح منتخب غانا، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى المنتخب المصري، فيما اعتمد منتخب مصر على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن هدفين مباغتين سجلهما اللاعب مؤمن شريف

انتفض المنتخب الغاني في الوقت بدل الضائع ونجح في تضييق الفارق وتسجيل هدفه الأول بتسديدة للاعب عبد العزيز عيسى خدعت الحارس عبد المنعم تامر وسكنت الشباك

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، تشكيلة الفريق لمواجهة غانا

تشكيل منتخب مصر أمام غانا

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام غانا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب مصر للشباب، فيتو

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال بعد غياب 12 عامًا

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل، بعد غياب دام 12 عامًا منذ آخر مشاركة في مونديال 2013.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم للشباب، ما يمنح منتخب مصر فرصة ذهبية للعودة إلى للظهور في كأس العالم.

وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم 8 مرات من قبل، كانت الأولى في 1981، والأخيرة في 2013.

ويبقى أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأرجنتين 2001 بقيادة شوقي غريب.

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