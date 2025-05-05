البابا فرنسيس.. ذكرى خالدة في قلوب الملايين

في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون ينتظرون صوت الحق وقرارات دولية تجاه المذابح وحرب الإبادة الجماعية التي ارتُكبت وما زالت تُرتكب من قبل الصهاينة تجاه الشعب الفلسطيني، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، كان الصمت عنوانًا من قبل أغلبية دول العالم، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمدهم بكافة أسلحة الإبادة الجماعية وتسعى للتهجير القسري للفلسطينيين.. رأينا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قبل وفاته، يندد بجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



لقد أُعلن وفاة بابا الفاتيكان فجر الإثنين 21 أبريل 2025، ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس بعد إعلان الوفاة، لكن صداها تردد في كل أنحاء دول العالم.. البابا فرنسيس تحدثت عنه مواقفه منذ أن أتى إلى البابوية في عام 2013، سواء بشأن القضية الفلسطينية والحرب في قطاع غزة، أو بجهوده المتواصلة في تعزيز الحوار بين الأديان، وبخاصة المسيحية والإسلام.



في خطابه الأول، تطرق إلى موضوعين هامين، وهما السلام في العالم وكيف يمكن إنقاذه والخروج من الحروب والاضطرابات، وشدد على أنه لا سلام في العالم إلا بالسلام مع الإسلام.. وقبل الإعلان عن وفاته بساعات قليلة، ظهر البابا في الفاتيكان وشجب وضعًا مأساويًا مخجلًا في غزة، وحذر من تنامي جو معاداة السامية الذي ينتشر في العالم.



كان البابا فرنسيس صوتًا عاليًا في إدانة الوحشية الإسرائيلية، وانتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهاجم حكومة الصهيوني الأكبر نتنياهو، ودعا لوقف الحرب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكان دوما موقفه داعمًا لتحقيق السلام العادل في فلسطين على أساس حل الدولتين.



البابا فرنسيس كان مدافعًا عن قيم السلام والمحبة والإيمان في العالم أجمع. إعترف بدولة فلسطين ورفع العلم الفلسطيني في حاضرة الفاتيكان، وهو رأس الكنيسة الكاثوليكية وأسقف روما، وهو مركز ذو مركزية دينية وسياسية هائلة يمتد تأثيره إلى جميع أنحاء العالم. ومن هنا ستبقى ذكراه خالدة في قلوب الملايين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.