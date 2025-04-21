الإثنين 21 أبريل 2025
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مواقع التواصل الاجتماعي والخطر الأكبر!

 لكل شيء مبتكر جانب سلبي وآخر إيجابي، وهذا يتوقف على كيفية استخدام هذه الأدوات.. مواقع التواصل الاجتماعي رغم أهميتها ودورها في التنوير في العديد من القضايا والأزمات إلا أنها في معظم المواقف تنحرف عن الطريق الصحيح، وتقع في مستنقع الأكاذيب ونشر الشائعات لبلبلة الرأي العام، سواء بتعمد أو جهل، وأحيانا نري تجاوزات تصل للشتائم  والسباب.. 

 

ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا تتصدر المقدمة في ظاهرة انتشار التمرد الإلكتروني، كما أنها من أسباب التفكك الأسري والمجتمعي بواسطة انتشار الانحلال الأخلاقي والفكري، بالرغم أنه من المفترض أن تلك المواقع تتيح للجميع التعبير عن أفكارهم والحصول على دعم الآخرين، والحصول وخبراتهم حول المشاكل والأزمات التي يتم طرحها وكيفية حلها والاتصال الدائم بالعالم، خاصة وأن العالم أصبح في ظل مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات متصل بدرجة كبيرة حيث يسهل على أي شخص التعبير عن أفكاره.. 

 

البعض يتخذ من هذه المواقع سلاحا رخيصا يمكنه من تحقيق مآربه في  تشويه الحقائق للنيل من الآخرين أو ارتكاب جرائم أو بث فيديوهات مفبركة تستحق مساءلة أصحابها.. الأغلبية يتعاملون من هذه المواقع بشكل خاطئ بينما الأقلية مازالوا يحتفظون بتوازنهم والبعد عن السقوط للهاوية، فكم من كبار وقعوا في المحظور بسبب اندفاعهم وتهورهم غير المبرر.. 

 

الشيء المحزن أن البعض من خلال هذه المنصات التي صدرت لنا من دول الغرب يتخذونها سلاحا ضد الدولة، من خلال الأكاذيب وبث السموم دون مراعاة الحفاظ علي أمن الوطن من غدر الأعداء والخونة فنري الأكاذيب عنوانا ساخنا في القنوات المعادية..

 

كفانا نقدا بلا وعي

معاناة الفلسطينيين الرافضين لمخطط الأمريكان والصهاينة

 

على العموم نحن أمام صورة في غاية الخطورة وهي الاستخدام الخاطئ لهذه المنصات من قبل أناس فقدوا عقولهم، واستباحوا لأنفسهم ارتكاب الجرائم ونشر الأكاذيب عبر هذه المنصات والأخطر عندما يفقدون الانتماء للوطن.

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