الخميس 15 مايو 2025
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حملة لرفع تعديات الباعة الجائلين في منطقة التأمين الصحى بالمنصورة (صور)

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات والتعديات في الدقهلية، فيتو

 شنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وخاصة بمحيط منطقة التأمين الصحي بالمجزر.

قاد الحملة  محمد مرسى مدير الإشغالات، ومسئولى الإشغالات بحى غرب، وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.
 

رفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الرصيف

وقد استهدفت الحملة شوارع غرب المنصورة منها منطقة شارع السلخانة وأحمد ماهر، والجلاء حيث تم رفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الرصيف، وتعديات المحال التجارية والكافيهات والأكشاك، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية والتى تعوق حركة الماره والمواطنين.

بعد ورود شكاوى.. حملة لرفع التعديات في منطقة التأمين الصحى بالمجزر في المنصورة 

كما استهدفت الحملة منطقة التأمين الصحى بمنطقة المجزر، حيث كثرت شكاوى المواطنين المترددين لأداء الخدمة بالتأمين الصحى عن وجود تعديات على حرم الطريق بالمكان، وقد تم رفع كافة التعديات المتواجدة بالمكان والتنبيه على كافة المخالفين بعدم معاودة المخالفة.

الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية لما تمثله من تشويه للشكل الحضارى للمحافظة.

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