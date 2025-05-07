الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بسوق باكوس في الإسكندرية

حملة مُكبرة لإزالة
حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بسوق باكوس

أكد الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

المحامين: نرفض زيادة رسوم التقاضي بنسبة 500%

القومي للبحوث يستحدث وحدة لتحويل نتائج الدراسات إلى أعلاف نموذجية

 

 

وتنفيذا لذلك؛ شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين إستهدفت شارع  محطة السوق باكوس،شارع  مصطفي فهمي جليم.

 

وأسفرت الحملة عن إزالة ٩١ سقيفة ما بين صاج وخشب و١٦ تندة حديدية والتحفظ على ٨٨ حالة إشغال متنوع و١٦٠ حالة هالك وفرض غرامات فورية علي المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف الحملات لإحكام السيطرة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق والمناطق الساخنة للتصدى لجميع أنواع الإشغالات والتعديات على مستوى أحياء الثغر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد بالشارع السكندري شرق السوق

مواد متعلقة

مخرج فيلم "رامبو": السيناريو تم إعداده في 7 سنوات والتحضيرات استغرقت 6 أشهر

المحامين: نرفض زيادة رسوم التقاضي بنسبة 500%

القومي للبحوث يستحدث وحدة لتحويل نتائج الدراسات إلى أعلاف نموذجية

الأكثر قراءة

شاهد بث مباشر مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بسبب السرعة الزائدة، مقطورة تدهس عدة سيارات على دائري السلام (فيديو وصور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025

الزمالك يكرم بيسيرو بعد توجيه الشكر له (صور)

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

الاتحاد يقلب الطاولة علي النصر ويفوز 2/3 في الدوري السعودي

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، محطات مهمة في حياة مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية