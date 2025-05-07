حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بسوق باكوس في الإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك؛ شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين إستهدفت شارع محطة السوق باكوس،شارع مصطفي فهمي جليم.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٩١ سقيفة ما بين صاج وخشب و١٦ تندة حديدية والتحفظ على ٨٨ حالة إشغال متنوع و١٦٠ حالة هالك وفرض غرامات فورية علي المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف الحملات لإحكام السيطرة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق والمناطق الساخنة للتصدى لجميع أنواع الإشغالات والتعديات على مستوى أحياء الثغر

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