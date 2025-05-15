محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة أعمال النظافة العامة (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة ميدانية صباحية بشوارع وميادين مدينة المنصورة، وذلك في إطار حرصه الدائم على متابعة سير العمل الميداني والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة

شملت الجولة عددًا من المحاور الحيوية والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تفقد المحافظ الحالة العامة للنظافة والانضباط والتشجير ورفع الإشغالات، مشددًا على ضرورة استمرار حملات النظافة على مدار اليوم ورفع أي تراكمات للقمامة أو المخلفات فورًا للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

الشوارع المستهدفة في الجولة

وتضمنت الجولة المرور بشوارع المشاية السفلية والجمهورية، حيث تابع المحافظ حالة الأرصفة والتأكد من خلو الشوارع من الإشغالات والمخالفات، كما تفقد أعمال النظافة بمحيط شارع جيهان وبوابة توشكا وحى الجامعة.

كما شملت الجولة المرور بشارع الترعة وأحمد ماهر وسامية الجمل وعبد السلام عارف وشارع الجيش، حيث تفقد المحافظ الحالة العامة للطرق وتابع مستوى الالتزام بإجراءات الانضباط الحضاري، مع توجيه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع أية مظاهر سلبية أو شكاوى جماهيرية.

الاستماع لمطالب المواطنين في الميدان هو السبيل الأمثل لتقييم العمل التنفيذي بشكل واقعي

وخلال الجولة، حرص اللواء طارق مرزوق على الالتقاء المباشر بعدد من المواطنين في الشوارع والميادين التي زارها، حيث استمع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام المواطنين وأن الاستماع لمطالبهم في الميدان هو السبيل الأمثل لتقييم العمل التنفيذي بشكل واقعي.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تؤثر على المظهر العام

وقد اكد المحافظ علي ضرورة قيام رؤساء الأحياء ومديري المرافق الخدمية بالجولات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات في كافة أنحاء مدينة المنصورة وأهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تؤثر على المظهر العام أو راحة المواطنين، مشيرا لتشغيل مكنسيات رفع الأتربة في أوقات مناسبة لتيسير الحركة المرورية والحرص علي عدم إثارة الغبار اثناء تشغيلها.

المنصورة تستحق أن تكون في أبهى صورة دائمًا

وأكد المحافظ خلال جولته أن مدينة المنصورة بما لها من مكانة تاريخية وثقافية وسياحية كبيرة تستحق أن تكون في أبهى صورة دائمًا، مشددًا على أن الحفاظ على نظافتها وجمالها مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

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