زار اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية مدرسة الشهيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات وشهد فعاليات حفل ختام الأنشطة التربوية بإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية بإدارة غرب المنصورة التعليمية

رافق وكيل تعليم الدقهلية بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، وأحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، وبحضور كل من الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، الدكتور أحمد يحيي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، الدكتور طارق أنور وكيل الإدارة، حيث كان في استقبال الجميع الدكتور أكرم سماحة مدير المدرسة.

عرض رياضي وكورال في فقرات الحفل

بدأ الحفل بفقرة الترحيب والاستقبال وعرض لفريق الكشافة وفقرة فنية استعراضية ثم العرض الرياضى لمدرسة الأيوبية الإعدادية بنات ثم افتتاح معرض الأنشطة وتفقد جميع أقسامه والاستماع لعرض الطلاب ثم فقرة فنية عزف منفرد وغناء لكورال الإدارة.

في ختام الفعاليات قدم الرشيدي الشكر لجميع القائمين على تنظيم الحفل وتمنى لهم دوام التميز والإبداع.

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